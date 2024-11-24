“الأرصاد” تحذّر: أمطار غزيرة في جازان وحائل

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في الرؤية، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، واحتمال تكوّن الأعاصير القمعية، على محافظات الداير، والريث، والعيدابي، وهروب، وفيفا، والعارضة، والحُرّث، وأبو عريش، وصامطة، وضمد، والطوال، وأحد المسارحة، وصبيا، وبيش، والدرب، ومركز الفطيحة.

وأوضح المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما حذّر المركز بمنطقة حائل من أمطار رعدية غزيرة، وتساقط للبرد، ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.