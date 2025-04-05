مفاجأة.. رونالدو يخطط لشراء نادي كبير في أوروبا

كشفت بعض التقارير الصحفية عن تفكير البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر بشراء أحد الأندية الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن رونالدو يفكر في شراء نادي فالنسيا الإسباني في ظل الصداقة بينه وبين السنغافوري بيتر ليم مالك النادي الحالي وهو ما عزز الأمر.

وأشارت التقارير إلى أن رونالدو يرغب في شراء نادي خلال المستقبل ليتولى إدارته والاستمرار في مجال كرة القدم بعد المسيرة الطويلة والمميزة له والتي شهدت نجاحًا كبيرًا.

وسجل رونالدو بالأمس هدفين في شباك الهلال خلال اللقاء الذي انتهى بفوز العالمي على حساب الزعيم بثلاثة أهداف لهدف واحد ضمن منافسات دوري روشن.

وتتواصل المنافسة بشكل قوي بين الاتحاد والهلال والنصر على بطولة دوري روشن في الموسم الجاري وهو ما سيحسم خلال الجولات الأخيرة.