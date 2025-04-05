التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والاتحاد الليلة

تترقب الجماهير لقاء الديربي مساء اليوم السبت بين الأهلي والاتحاد لحساب الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن للمحترفين في مواجهة قوية وصعبة.

كلا الفريقان يبحث عن الانتصار في لقاء اليوم وخاصة الاتحاد وسط المنافسة القوية مع الهلال والنصر على قمة الجدول والرغبة في خطف النقاط الثلاث والابتعاد بالصدارة.

الاتحاد يتواجد في المركزالأول بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 61 نقطة في الوقت الذي يأتي فيه الأهلي بالمركز الخامس برصيد 47 نقطة.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة في لقاء يحظى باهتمام إعلامي وجماهيري بين الفريقين.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الفريقين كل من:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي.

خط الدفاع: علي مجرشي، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، ماتيو دامس.

خط الوسط: ألكسندر، فرانك كيسي، فراس البريكان.

خط الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، ويندرسون جالينو.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الاتحاد كل من:

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، حسن كادش.

خط الوسط: دانيلو بيريرا، نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار.

خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، ستيفن بيرجوين