دراسة تحذر من خطورة “النوم غير المنتظم”

في تحذير طبي لافت، كشفت دراسة علمية حديثة أن اضطراب مواعيد النوم قد يكون أخطر مما يُعتقد، إذ يزيد من احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، حتى عند الالتزام بعدد ساعات النوم الموصى بها يوميًا.

الدراسة التي نشرت في دورية Journal of Epidemiology & Community Health، ونقلها موقع “هيلث لاين”، خلصت إلى أن النوم غير المنتظم يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 26% مقارنة بالأشخاص الذين يحافظون على نمط نوم ثابت ومنتظم.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 72 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا، جميعهم لا يعانون من تاريخ مرضي مع أمراض القلب. المميز في هذه الدراسة هو اعتمادها على أجهزة تتبع النشاط لتسجيل أنماط النوم الحقيقية، بدلاً من الاعتماد على الإفادات الذاتية التي كثيرًا ما تكون غير دقيقة.

الدكتور جان فيليب شابو من معهد البحوث بمستشفى أطفال أونتاريو الشرقي أوضح أن النوم الكافي لا يُلغي المخاطر المرتبطة بعدم انتظام مواعيد النوم، وقال: “حتى مع الالتزام بعدد الساعات المطلوبة، فإن عدم الانتظام في مواعيد النوم والاستيقاظ يظل عاملًا خطيرًا على صحة القلب”.

في المقابل، أظهرت الدراسة أن الالتزام بروتين نوم ثابت له فوائد وقائية كبيرة، حيث انخفضت نسبة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص المنتظمين في نومهم بنسبة 18%.

ويؤكد الخبراء أن اضطراب مواعيد النوم يؤدي إلى خلل في الساعة البيولوجية للجسم، وهي المنظومة التي تنظم مختلف العمليات الحيوية مثل ضغط الدم، والتمثيل الغذائي، ومعدل ضربات القلب.

وتأتي هذه النتائج لتدعم ما خلصت إليه دراسات سابقة، من بينها دراسة أجريت عام 2023، والتي أظهرت أن من يحافظون على نمط نوم منتظم ينخفض لديهم خطر الوفاة لأي سبب بنسبة تصل إلى 48%.

رسالة الباحثين واضحة: ليس المهم فقط كم تنام، بل متى تنام وكيف تحافظ على انتظام نومك. فالنوم العشوائي قد يكون قاتلًا صامتًا يهدد القلب والصحة العامة دون إنذار.