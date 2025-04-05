حديث الأرض (16): أهمية شبكات مراقبة الأمطار والجريان السطحي

د. عائشة بنت مفتي القرشي

إن معرفة كميات هطول الأمطار والجريان السطحي وما يتعلق بهما ضروري جدا لفهم دورة المياه على الكوكب الأرضي والتنبؤ بالتغيرات فيها وتأثير ذلك كله على البيئة. كما أن هذه البيانات تعتبر نواة لدراسات هيدرولوجية مختلفة، وتحليل هذه البيانات يساعد المختصين في فهم هيدرولوجيا المنطقة بطريقة أعمق وأفضل وأكثر دقة، وفي تقييم الموارد المائية (السطحية والجوفية)، ووضع المخططات المناسبة لها، ووضع خطط لتنمية وإدارة هذه الموارد بهدف حسن إدارتها بالطريقة الأمثل لتلبية كافة الاحتياجات المائية في المجالات المختلفة ومعرفة وإدارة العرض والطلب. هذه البيانات مهمة أيضًا في تخطيط وتنفيذ مشاريع البنى التحتية: كإنشاء الطرق والجسور والمعابر المائية، وتصميم شبكات إمدادات المياه، وفي مختلف مجالات البناء والتشييد القريبة من مجاري الأودية، وشبكات تصريف مياه الأمطار والأودية. كذلك تُمكّن المعرفة الدقيقة لهطول الأمطار والجريان السطحي التنبؤ بالفيضانات الهادرة وتقييم مخاطر هذه الفيضانات، ووضع الخطط المناسبة لمجابهتها والتعامل معها من خلال تحديد ومن ثم تنفيذ مشاريع الحماية من الفيضانات الأنسب لكل منطقة (كإنشاء السدود وتوجيه مجاري الأودية بعيدا عن مناطق العمران)، حيث لا يمكن ذلك بالطريقة الآمنة دون وجود معلومات حقيقية ودقيقة يبنى عليها. شبكات المراقبة الهيدرولوجية كذلك مهمة في مشاريع تصميم أنظمة الري والصرف، وتحديد استخدامات الأراضي الزراعية بالطريقة الأمثل.

عرف القدماء أهمية ذلك، لذلك وجدنا الاهتمام منذ القدم، ويعتبر اليونايين أول من احتفظ بسجلات لتساقط الأمطار، وذلك قبل حوالي العام 500 ق.م، في حين بدأ الهنود في تسجيل كميات الأمطار المتساقطة حوالي عام 400 ق.م، وفي عام 1247م قام الصيني تشين جياشاو باختراع جهاز لقياس كمية الأمطار والثلوج المتساقطة على حوض تيان ‌تشي حيث نجح في الحصول على سجلات لكميات الأمطار والثلوج وبيانات جوية أخرى. أما في كوريا فقد اخترع تشوگوگي أول مقياس مطر معياري وذلك في عام 1441م، وفي عام 1662م صنع كريستوفر ورن البريطاني أول مقياس مطر مزود بدلو بالتعاون مع روبرت هوك والذي صمم بعدها مقياس يدوي بقمع استخدم للقياس في عام 1695م. في حين كان ريتشارد تاونلي أول من وضع قياسات منهجية لتساقط الأمطار من 1677 – 1694م، أما توماس باركر فقد قام بقياسات شملت عناصر الطقس الأخرى بجانب هطول الأمطار كدرجات الحرارة، الرياح، الضغط البارومتري، وذلك لمدة 59 عاما، وتعتبر سجلاته مرجعاً للمناخ البريطاني في القرن 18، في حين أعد عالم الأرصاد الجوية جورج جيمس سيموندس المجلد السنوي الأول من هطول الأمطار البريطاني وذلك في عام 1860م، والذي يحتوي على سجلات لهطول الأمطار لـ 168 محطة أرضية في إنجلترا وويلز.

هذا، وهنالك أنواعا مختلفة من أجهزة قياس المطر والتي تحتوي على أسطوانة مدرجة، او ميزان، او دلو، مع حفر صغيرة للتجميع، والتي تقيس عادة الهطول المطري بوحدة المليمتر او البوصة، وهذه الأجهزة منها ذو القراءة اليدوي والتي تحتاج إلى قارئ يفحص الجهاز شبه يومي لتسجيل كمية الأمطار وإفراغ الوعاء، ومنها ذو التسجيل المستمر الأوتوماتيكي والذي يسجل تلقائيا وبصورة غير متقطعة كميات الأمطار حيث يحتاج القارئ خلال فترات معينة قد تكون شهريا لجلب جهاز التسجيل وإفراغه، أو القراءة عن بعد كما في بعض الأجهزة الحديثة، كما ان هنالك الرادارات في الفترة الأخيرة والتي تغطي مساحات كبيرة بدلا من نقطة، مع ملاحظة اختلاف هذه الأجهزة في دقة بيانات التسجيل.

ومن المهم بمكان وضع مقياس المطر في مكان مفتوح حيث لا يوجد عوائق، مثل المباني أو الأشجار، والتي قد تحجب الأمطار، وتمنع تساقطها مباشرة في مقياس المطر، مما قد يعطي قراءات غير دقيقة.

أما بالنسبة للمياه السطحية وهي المياه الجارية فوق سطح التربة والتي عادة ما تعرف بالسيول او الجريان السطحي والذي يبدأ عادة من المرتفعات الجبلية او حيث بدأ المطر لتتجمع المياه في القنوات والمجاري الصغيرة (الشراج) والتي قد تتجمع بعدها في مجاري أكبر (الأودية)، فطرق قياسها عادة أصعب من قياس كمية الامطار التي يمكن قياسها مباشرة من خلال الأجهزة المذكورة أعلاه. فهنالك الأبسط والذي يسمى (CSI) ويمكن من خلاله قياس قيمة ذروة الفيضان(flood peak) فقط، ويبدو كمسطرة طويلة تثبت في قاع الوادي في مكان يحدد من خلال معايير خاصة وبحيث يكون مناسبا للقياس بدقة ويمكن ان يعطي صورة جيدة عن ذروة الفيضان في ذلك الوادي، وتكون هذه المسطرة مقسمة إلى سنتيمترات وأمتار فيتم اخذ قراءة ارتفاع منسوب المياه عليها بعد كل فيضان ومسح المعلومات الفيزيائية والطوبوغرافية في مقطع الوادي هناك وطبيعة سطح مجراه، ويتم بعدها حساب كمية التدفق من خلال معادلات هيدرولوجية معروفة تبين العلاقة بين ارتفاع منسوب الماء المسجل والتصرف المائي المقابل له، وغالبا يكون بالمتر المكعب في الثانية. وفي حالة الفيضان المنخفض أو الغير خطير الذي يمكن الخوض فيه: فيمكن استخدام جهاز قياس سرعة السيل المسمى الكرنت ميتر (current meter). أما في حالة الفيضانات الكبيرة والخطرة: فهنالك أجهزة القياس والتي يتم تثبيتها في مواقع تحدد مسبقا من خلال جهاز يسجل مستوى السيل بشكل مستمر في الفترة الزمنية المطلوبة (flow gauges)، ومن ثم يتم معرفة قيمة التصريف المقابل من خلال استخدام المنحنى المعياري (rating curve) والذي هو عبارة عن العلاقة بين ارتفاع الماء المسجل في مقطع معين من الوادي ومعدل تصريف السيل في ذلك المقطع، ولكل موقع هنالك المنحنى الخاص به بناء على المعلومات وحسابات ومسح طوبوغرافي خاص به، ويتم التعديل على هذا المنحنى بعد كل فيضان كبير لمراقبة وتحديث أي تغيير على مجرى الوادي بعد عمل مسح طوبوغرافي في كل مرة.

إن دقة المعلومات وجودتها يعتمد على نوع الجهاز والبيانات المجمعة من الموقع ومدى دقتها ودقة قراءتها بالطبع وكفاءة وخبرة القارئ، لكن تحديد موقع أجهزة قياس الأمطار والجريان السطحي وكثافة العدد كذلك في غاية الأهمية، نظرا لتباين طبوغرافية المنطقة وتوزيع الأمطار الغير متساوي وتباينها بطريقة كبيرة في الوقت والمكان خاصة في المناطق الجافة، وعليه فإن الحاجة الى كثافة توزيع الأجهزة في غاية الأهمية حتى يتم تسجيل كل حدث مطري دون تجاهل أي حدث، وبالتالي فإن بعض العلماء المتخصصين يقترحون وجود جهاز قياس مطري كل 2 كم في المناطق الجافة، بينما يقترح علماء آخرون ان تكون المسافة بين 300-500م حتى تكون القراءات أكثر دقة، لكن بالطبع سيكون ذلك مكلف جدا. أما في حالة الجريان السطحي فمن المهم بمكان عدم فقد معلومات أي قناة صغيرة في المستجمع المائي والتركيز فقط على القنوات الكبيرة مما يؤثر على دقة المعلومات، وإنما وضع جهاز قياس على كل افرع الوادي وعلى مسافات مناسبة وفي المواقع المؤثرة أيضا، لمعرفة أدق بمقدار التغذية الجوفية وما قد تبخر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرشح عالي جدا في المناطق الجافة على طول مجرى الوادي (transmission losses)،. كما أن عدم وجود بيانات دقيقة ذات جودة عالية سيؤثر على نتائج النمذجة وحسابات الميزان المائي ومن ثم الإدارة المتكاملة للمياه.