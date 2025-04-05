مباحثات في تايوان للرد على رسوم ترمب الجمركية

التقى الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، مع مسؤولي شركات التكنولوجيا يوم السبت، لمناقشة كيفية الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، ووعد بضمان القُدرة التنافسية العالمية لتايوان وحماية مصالح الجزيرة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال كارين كو المتحدث باسم الرئيس التايواني، في بيان، إن لاي التقى المسؤولين التنفيذيين في مقر إقامته الرسمي لمناقشة الاستجابة “للتحديات الاقتصادية والتجارية العالمية الناجمة عن سياسة التعريفات الجمركية المتبادلة”.

ولم تذكر أسماء الشركات التي كانت حاضرة، بل قالت فقط إن هناك العديد من الممثلين من صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال كو إن لاي “يأمل في تقديم أكبر قدر من الدعم للصناعة، واستقرار الوضع الاقتصادي، وضمان القدرة التنافسية العالمية لصناعة تايوان، وحماية المصالح الوطنية لبلادنا والتقدم المستمر والمطرد لاقتصادنا”.

وأعلن دونالد ترمب، عن فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من عشرات الشركاء التجاريين، بما في ذلك تايوان، التي تتمتع بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة وتواجه رسوما جمركية بنسبة 32% على منتجاتها.

ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية، لا تنطبق على أشباه الموصلات، وهي إحدى الصادرات الرئيسية لتايوان.