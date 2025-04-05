القبض على مروجين حشيش وأقراص محظورة في تبوك وحائل وجدة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطنين بمنطقة تبوك، لترويجهما 17,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وأوقفا واُتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة.

وفي منطقة حائل، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي محافظة جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية الفلسطينية بمحافظة جدة لترويجهم (6) كجم من الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.