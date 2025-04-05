كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل خلاف جيسوس مع إدارة الهلال بسبب 3 أزمات مع الفريق حيث تم تسريب بعض المعلومات الهامة بعد الخسارة أمام النصر في ديربي الرياض. ‬

‫وذكرت التقارير بأن جيسوس اشتكى لـ ادارة الهلال من عدم تلبية مطالبه في سوق الانتقالات‬

‫وأكدت جيسوس غير راضي عن رحيل مصعب الجوير والبريك خلال الفترة الماضية مما تسبب في ضعف بعض الجوانب الفنية الخاصة بالمدرب حسب وصفه وحسب ما ذكرت التقارير الإعلامية. ‬

وشددت التقارير بأن علاقة جيسوس مع مالكوم متوترة منذ رحيل نيمار، وأن علاقة جيسوس مع سالم الدوسري متوترة؛ العلاقة متوترة منذ مباراة الاتحاد في الكأس فيما أكدت بأن علاقة جيسوس مع سافيتش متوترة.

وفجرت التقارير مفاجأة بأن المدرب الروماني رازفان موافق على العودة لـ الهلال من جديد في حال رحل جيسوس.