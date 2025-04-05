شؤون الحرمين: توزيع أكثر من 24 مليون وجبة إفطار صائم خلال رمضان

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية، عن توزيع 24,012,207 وجبات إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك.

وجرت عمليات التوزيع في مختلف المواقع المخصصة لهذا الغرض داخل الحرمين الشريفين، ضمن إجراءات صحية وتنظيمية متقدمة، بما يضمن انسيابية العمل وجودة الخدمة المقدمة للصائمين.

ويأتي هذا الجهد الخيري في إطار نشر قيم التكافل والتراحم بين المسلمين، وخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز المبادرات المجتمعية التي تعكس روح الشهر الفضيل، وتسهم في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع الإسلامي.