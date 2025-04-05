مفاجأة.. الهلال يفاوض مدربان قبل قرار رحيل جيسوس

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بشأن دخول مسؤولي نادي الهلال في مفاوضات رسمية مع مدربان من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة وقبل اتخاذ قرار رسمي برحيل جيسوس عن تدريب الفريق.

وذكرت التقارير بأن المدربان كل من المدرب البرازيلي “تيتي” و المدرب الروماني “رازافان” يتلقيان اتصالات هلاليه لأخذ موافقاتهم لتدريب الهلال خلال الفترة القادمة، والمصادر تؤكد دارسة الهلال لخيارات أخرى لاتخاذ قرار سريع حيال القيادة الفنية .

ومن المحتمل أن يكون هناك قرار هام بشأن خورخي جيسوس خلال الفترة المقبلة في ظل تراجع أداء الفريق وعدم تركيز جيسوس مع الفريق والخسارة أمام النصر بثلاثية في ديربي الرياض في المباراة التي قد تبعد الهلال عن المنافسة على لقب الدوري خلال الفترة المقبلة.