النوم المتأخر يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة ساري في المملكة المتحدة عن ارتباط قوي بين السهر إلى ساعات متأخرة من الليل وارتفاع معدلات الإصابة بالاكتئاب، خاصة في صفوف الشباب الجامعي.

وبحسب الدراسة التي نشرها موقع “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الصحية، فقد شملت العينة 550 طالبًا جامعياً تتراوح أعمارهم بين 17 و28 عاماً، وطلب من المشاركين تعبئة استبيانات تتعلق بعادات النوم، واستهلاك الكحول، ومدى تركيزهم، إضافة إلى مستويات القلق والاكتئاب التي يعانون منها.

وخلصت النتائج إلى أن الذين ينامون في ساعات متأخرة من الليل تظهر لديهم أعراض الاكتئاب بصورة أكبر، كما أنهم أكثر ميلاً لتناول الكحول، ويعانون من تراجع جودة النوم، وضعف في الأداء الذهني، مقارنة بأقرانهم الذين ينامون مبكرًا.

وأكد الباحثون أن هذه النتائج تكتسب أهمية خاصة في ظل تزايد معدلات الاضطرابات النفسية لدى البالغين، مشيرين إلى الحاجة لوضع استراتيجيات تدخل وقائية، تشمل تدريبات ذهنية تساعد في تحسين نمط النوم والتقليل من مخاطر الاكتئاب.

كما أوصت الدراسة بإجراء أبحاث مستقبلية للتحقق من مدى انطباق هذه النتائج على فئات عمرية مختلفة، بما يساهم في تطوير سياسات صحية أكثر شمولية.