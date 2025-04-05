ستارمر يتعهد بحماية الشركات البريطانية من حرب ترمب التجارية

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، إنه مستعد للتدخل للمساعدة في “حماية” الشركات البريطانية الأكثر تضررًا من تداعيات سياسات الرسوم الجمركية الجديدة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكتب ستارمر في صحيفة “التلجراف” قائلاً “نحن مستعدون لاستخدام السياسة الصناعية للمساعدة في حماية الشركات البريطانية من هذه الأزمة”.

وأضاف “قد يشعر البعض بعدم الارتياح حيال هذا الأمر، فغالبًا ما كانت فكرة تدخل الدولة بشكل مباشر لتشكيل السوق تلقى استهزاء.. لكننا ببساطة لا نستطيع التمسك بمشاعرنا القديمة بينما يتغير العالم بهذه السرعة”.

وذكر ستارمر أن أولوية الحكومة لا تزال تتمثل في محاولة إبرام صفقة تجارية مع الولايات المتحدة ربما تشمل إعفاءات من الرسوم الجمركية، لكنه أكد أنه سيبذل “كل ما في وسعه” لحماية المصلحة الوطنية.

ونجت بريطانيا من الرسوم الجمركية المرتفعة التي أعلنها ترمب يوم الأربعاء، إذ فُرضت عليها أدنى رسوم بنسبة 10 بالمئة لكن اندلاع أي حرب تجارية عالمية سيضر باقتصادها المفتوح.

وقال “سنعزز هذا الأسبوع خططنا التي ستحسن قدرتنا التنافسية المحلية، لنكون أقل عرضة لهذه الأنواع من الصدمات العالمية”، مضيفًا أن الحكومة تريد أيضًا تعزيز التحالفات وتقليل الحواجز التجارية.

وأكد ستارمر أنه سيتخذ موقفًا “هادئًا” تجاه الرسوم الجمركية بدلاً من الرد الفوري، لكنه شدد على أن “جميع الخيارات لا تزال مطروحة”.

ونشرت بريطانيا يوم الأربعاء قائمة من 400 صفحة بالسلع الأمريكية التي يُمكن إدراجها في أي رد محتمل على الرسوم الجمركية.