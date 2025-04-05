هاشتاج هلالي لرحيل جيسوس قبل المونديال

أطلقت جماهير نادي الهلال هاشتاج من أجل مطالبة مجلس الهلال بضرورة رحيل المدرب البرتغالي خورخي جيسوس والتعاقد مع مدير فني جديد ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة وخلال بطولة كأس العالم للأندية النسخة الجديدة.

وتصدر الهاشتاج التريند في أقل من ساعة في إشارة إلى أن هناك مطالبات جماهيرية كبيرة برحيل المدرب وعدم استمراره مع الفريق بسبب تراجع الأداء خلال الفترة الماضية والخسارة المدوية أمام النصر والتي تسببت في ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري لولا تعادل الأهلي والاتحاد الذي أعاد الفريق من جديد للصورة.

وكانت تقارير صحفية كشفت خلال الساعات الماضية أن مسؤولي نادي الهلال دخولوا في مفاوضات رسمية مع مدربان من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة وقبل اتخاذ قرار رسمي برحيل جيسوس عن تدريب الفريق.

وأكدت التقارير بأن كل من البرازيلي “تيتي” و المدرب الروماني “رازافان” تلقي اتصالات هلاليه لأخذ موافقاتهم لتدريب الهلال خلال الفترة القادمة، والمصادر تؤكد دارسة الهلال لخيارات أخرى لاتخاذ قرار سريع حيال القيادة الفنية .