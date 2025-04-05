“هيئة العقار” تحذر من روابط وهمية تروج للتقديم السريع على الأراضي والمنح

حذر المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج من روابط مشبوهة يتم تداولها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تُروج بشكل مضلل لما يسمى بـ”التقديم السريع على الأراضي” أو “الاستفادة من منح عقارية”.

وأكد المفرج، في تصريحاته لقناة الإخبارية، أن هذه الروابط لا تمت للهيئة بأي صلة، ولا أساس لها من الصحة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى عدم التفاعل معها أو إدخال بياناتهم الشخصية عبرها.

وشدد على أهمية الرجوع إلى القنوات الرسمية للهيئة للحصول على المعلومات الدقيقة، محذرًا من مخاطر الاحتيال الإلكتروني الذي قد يستغل رغبة البعض في الحصول على منح أو خدمات عقارية.