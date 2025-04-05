تطورات عاجلة بشأن مصير إقالة جيسوس.. خطوة على الرحيل

كشفت تقارير صحفية عن تطورات عاجلة بشأن مصير إقالة جيسوس من تدريب الهلال في ظل المطالبات الكبيرة برحيله من جانب جماهير الأزرق بعد الخسارة أمام النصر بثلاثية مقابل هدف وحيد في الديربي الذي جمع الفريقين في الجولة الـ26 من عمر بطولة دوري روشن.

وكتب الصحفي معن القويعي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس:صناع القرار في النادي متفقين على اقالة جيسوس في حال موافقة الرئيس فهد بن نافل، مباراة النصر هي الاخيرة لجيسوس مع الهلال.

وتصدر هاشتاج من جانب جماهير نادي الهلال تطالب من خلاله المجلس بضرورة رحيل المدرب وعدم استمراره مع الفريق لعدم امتلاكه الجديد لتقديمه للاعبين خلال الفترة المقبلة.

وكانت الخسارة أمام النصر بثلاثية تسببت في أزمات عديدة للهلال وأولها عدم الثقة في جيسوس ومطالبات عاجلة بعدم استمراره وضرورة رحيله قبل المونديال.