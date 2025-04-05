بروتين جديد يعيد الأمل لمرضى الصلع والثعلبة

كشف فريق بحثي دولي عن اكتشاف بروتين جديد يُعرف باسم “MCL-1″، يلعب دوراً أساسياً في تحفيز نمو الشعر وحماية بصيلاته، ما يفتح آفاقاً جديدة لعلاج تساقط الشعر وأمراض الثعلبة.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “Nature” العلمية، أن تثبيط البروتين لدى الفئران أدى إلى تساقط تدريجي للشعر واختفاء الخلايا الجذعية في بصيلات فروة الرأس خلال فترة 90 يوماً.

وعلى النقيض، أظهرت النتائج أن تعزيز فعالية “MCL-1” ساعد في تنشيط تلك الخلايا وحمايتها من التلف والإجهاد.

ويُعد هذا البروتين محورياً في تنظيم دورة حياة الشعر، التي تمر بمرحلتين أساسيتين هما النمو والخمول، وهي دورة غالباً ما تضطرب مع التقدم في السن أو نتيجة لعوامل وراثية، مما يؤدي إلى فقدان الشعر وصعوبة تجديده.

ويرى الباحثون من جامعة سنغافورة الوطنية ومعهد والتر وإليزا هول في أستراليا أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير علاجات بيولوجية مبتكرة، تعتمد على تحفيز الخلايا الجذعية داخل بصيلات الشعر، بدلاً من الأساليب التقليدية مثل الأدوية أو زراعة الشعر.

ويأتي هذا التطور في ظل معاناة نحو 85% من الرجال من تساقط الشعر بحلول منتصف العمر، ما يعكس الحاجة المتزايدة لحلول علمية فعالة ومستدامة.