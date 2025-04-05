يايسله ينفجر بسبب التحكيم في ديربي الأهلي والاتحاد

وكان يايسله قد أعرب عن غضبه الشديد خلال مجريات الشوط الأول، بداعي عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الراقي، فيما توجه إلى حكام المباراة، بعد صافرة النهاية، لإبداء اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية.