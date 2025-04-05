يايسله ينفجر بسبب التحكيم في ديربي الأهلي والاتحاد

انفجر المدير الفني لفريق الأهلي ماتياس يايسله بسبب الأداء التحكيمي في مباراة الديربي أمام الاتحاد في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بعد مباراة درامية بين الفريقين لم تنتهي إلا مع الثواني الأخيرة.
وقال يايسله في تصريحات عقب المباراة :” نعد جماهيرنا بالتعويض في بطولة النخبة الآسيوية، وبالطبع يوجد حكام أفضل في آسيا”.
وزاد الألماني: “لسنا راضين عن الأداء التحكيمي، لكن يجب علينا التحلي بمزيد من التركيز، ونعِي أن هذه الأخطاء جزء من اللعبة».
وكان يايسله قد أعرب عن غضبه الشديد خلال مجريات الشوط الأول، بداعي عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الراقي، فيما توجه إلى حكام المباراة، بعد صافرة النهاية، لإبداء اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية.