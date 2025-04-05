وحش الذكاء الاصطناعي.. الطائرة الصينية “رينبو-9”

حققت الصين تقدماً لافتاً في مجال الطائرات المسيرة، بعد أن كشفت عن اختبار ناجح لطائرة جديدة من طراز “رينبو-9” (Cai Hong-9)، مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وقادرة على قطع مسافة تفوق 10 آلاف كيلومتر.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن شبكة “سي سي تي في” الحكومية بثت مشاهد للطائرة خلال اختبارات الطيران في مطار يقع بمقاطعة شانشي، حيث تمكنت من التحليق لأكثر من 20 ساعة متواصلة.

ويُعتبر هذا النموذج الأحدث في سلسلة طائرات “رينبو” التي تطورها الصين لتعزيز قدراتها الجوية الذاتية، سواء في الأغراض العسكرية أو المدنية، في ظل منافسة عالمية متصاعدة في تقنيات الطيران بدون طيار.