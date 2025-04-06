بعد غارات روسية على أوكرانيا.. بولندا تنشر طائرات بمجالها الجوي

في خطوة عسكرية لافتة، أعلنت قيادة العمليات في القوات المسلحة البولندية أن طائرات مقاتلة بولندية وأخرى تابعة لحلفاء الناتو أقلعت في وقت مبكر من صباح الأحد، بهدف تعزيز الأمن وضمان سلامة المجال الجوي الوطني، وذلك على خلفية تصعيد روسي جديد تمثل في غارات جوية استهدفت مناطق غربي أوكرانيا.

وقالت القيادة في بيان نُشر عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، إن “هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المجال الجوي البولندي وتعزيز الاستقرار في المناطق القريبة من بؤر التوتر”.

وجاء هذا التحرك في ظل حالة تأهب قصوى أعلنتها القوات الجوية الأوكرانية، بعد إطلاق تحذير من احتمال وقوع هجمات صاروخية روسية، وهو التحذير الذي بقي ساريًا في مختلف أنحاء أوكرانيا حتى الساعة الثانية صباحًا بتوقيت غرينتش.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتزايد فيه القلق الأوروبي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على دول الجوار، وخاصة تلك المنضوية ضمن حلف شمال الأطلسي، وسط ترقب لمزيد من الخطوات الدفاعية المحتملة.