776 صفقة بالبورصة العقارية خلال أسبوع عيد الفطر اقتصاد

سجلت البورصة العقارية خلال أسبوع عيد الفطر المبارك 776 صفقة، بقيمة تجاوزت 862.6 مليون ريال، مع تداول مساحة إجمالية تخطت 3.2 مليون متر مربع.

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وبلغ أعلى سعر للمتر المربع خلال الأسبوع أكثر من 13.8 ألف ريال، في حين استقر متوسط سعر المتر عند 266 ريالاً، بحسب بيانات موقع البورصة العقارية.

الأحياء الأكثر تداولاً

تصدر حي عريض بالرياض قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية بقيمة صفقات تخطت 5.6 مليون ريال، يليه درة العروس في جدة بأكثر من 3 ملايين ريال.

وضمت القائمة حي ضاحية هجر في الاحساء بصفقات تجاوزت الـ 1.7 مليون ريال، ثم موقق في موقق بأكثر من 844.5 ألف ريال، وفي المركز الخامس بالقائمة جاء حي قرطبة في عرعر بصفقات وصلت إلى 470 ألف ريال.