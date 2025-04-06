الاتحاد الأوروبي يستعد للرد على رسوم ترمب بتدابير مضادة

في خطوة تصعيدية تحمل ملامح مواجهة تجارية شاملة، يستعد الاتحاد الأوروبي للرد على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً، بخطة تدابير مضادة قد تطال واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار، في حال عدم تراجع واشنطن عن قراراتها المثيرة للجدل.

ويأتي هذا التحرك الأوروبي بالتزامن مع إجراءات مماثلة اتخذتها كل من الصين وكندا، ما يعزز المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية تُهدّد بتقويض الاستقرار الاقتصادي، ورفع كلفة السلع لمليارات المستهلكين حول العالم، ودفع الاقتصاد الدولي نحو الركود.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من دول الاتحاد، إلى جانب رسوم إضافية بنسبة 20% على طيف واسع من المنتجات الأخرى، بدءًا من يوم الأربعاء.

وتغطي هذه الإجراءات ما يقرب من 70% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، والتي بلغت 532 مليار يورو (نحو 585 مليار دولار) خلال العام الماضي، مع احتمالات بتوسيع الرسوم لتشمل قطاعات حيوية مثل النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والخشب.

المفوضية الأوروبية، وهي الجهة المسؤولة عن السياسة التجارية الموحدة لدول التكتل، ستقترح على الدول الأعضاء قائمة محددة من السلع الأميركية لفرض رسوم انتقامية عليها. ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية تدريجية تهدف إلى تجنب ردود فعل غير محسوبة، مع السعي في الوقت نفسه لإبقاء باب التفاوض مع واشنطن مفتوحًا.

ويعتمد الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، في اقتصاده بشكل كبير على حرية التجارة، ما يجعله حذرًا في أي رد قد يؤدي إلى تداعيات أوسع.

وتستضيف لوكسمبورغ، يوم غد الاثنين، اجتماعًا سياسيًا عالي المستوى يضم وزراء التجارة الأوروبيين، لبحث تداعيات الخطوة الأميركية وتحديد معالم الرد الجماعي الأوروبي.

وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، فإن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلى موقف موحد يعكس رغبة التكتل في التفاوض مع الولايات المتحدة، مع توجيه رسالة واضحة بأن الاتحاد مستعد للتحرك بشكل حاسم إذا استمر التصعيد من الجانب الأميركي.