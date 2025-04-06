مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قتل شخصان وأصيب عاملان سوريان اليوم الأحد جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، حسبما ذكر مركز عمليات الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان.

وقال بيان لمركز عمليات الطوارئ الصحية، إن الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على بلدة زبقين أسفرت في حصيلة أولية عن استشهاد مواطن.

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وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فقد ارتفعت حصيلة الغارة على زبقين، التي استهدفت حفارة لزراعة الأراضي وسيارة، إلى شهيدين هما سائق الحفارة وصاحبها، بالإضافة إلى إصابة عاملين سوريين بجروح.

وتستمر الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في جنوب لبنان وشرقه بشكل شبه يومي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

وتواصل القوات الإسرائيلية تواجدها في نقاط عدة جنوب لبنان، حيث تقوم بإطلاق النار على المواطنين.