ظهور مفاجئ للبابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس

ظهر البابا فرنسيس الذي يتعافى من التهاب حاد في الرئتين، الأحد، بشكل مفاجئ في ساحة القدّيس بطرس في الفاتيكان حيث قام بتحية الحشود ومباركتهم، بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى.

وقال البابا (88 عاما) بصوت ضعيف ولكن أوضح مما كان عليه عند مغادرته مستشفى جيميلي في 23 مارس “أحد سعيد للجميع. شكرا جزيلا”.

وسط بحر من الهواتف الذكية والكاميرات، شق البابا طريقه بين حشد من المؤمنين إلى ساحة القديس بطرس، على كرسي متحرك، في نهاية قداس كبير مخصص للمرضى.

وبارك بعد ذلك أمام المذبح الآلاف من المؤمنين المتجمعين في ساحة القديس بطرس قبل أن يقوم بمصافحة عدد من الأشخاص خلف المذبح.

وإذ تحدث الفاتيكان مؤخرا عن تحسن في حالة الحبر الأعظم الصحية، إلا أنه لم يتم الإعلان مسبقا عن هذا الظهور العلني، وهو الأول له في الفاتيكان منذ دخوله المستشفى في 14 فبراير.

من المفترض أن يمضي البابا فرنسيس فترة نقاهة لمدة شهرين بعد تعرضه لوعكة كادت أن تؤدي بحياته مرتين، مع التزام الراحة التامة وعدم ممارسة أي نشاط عام أو اتصال مع المؤمنين، للحد من خطر الانتكاس الصحي.