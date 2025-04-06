رسوم ترمب تهدد بريطانيا بأزمة مالية خانقة

في تحذير صارخ يعيد إلى الأذهان أزمة ديون اليونان، أطلق عدد من كبار المستثمرين ناقوس الخطر بشأن احتمال تعرض الاقتصاد البريطاني لأزمة مالية خانقة، إذا استمرت الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، في تصعيد حربها التجارية العالمية.

وأشار نيل روبسون، رئيس قسم الأسهم العالمية في شركة “كولومبيا ثريدنيدل” للاستثمار، إلى أن ديون بريطانيا التي تبلغ 2.7 تريليون جنيه إسترليني – أي ما يفوق ناتجها المحلي الإجمالي – تضعها في موقع هش للغاية، مما يجعلها عرضة للدخول في “دوامة سلبية” تهدد استقرارها المالي.

وأوضح روبسون أن استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية قد يقوض قدرة بريطانيا على إدارة دينها العام، وهو ما قد يقود إلى أزمة مشابهة لتلك التي عانت منها اليونان قبل أكثر من عشر سنوات.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتزايد فيه المخاوف الأوروبية من السياسات الاقتصادية الحمائية التي يتبناها ترامب، والتي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، وأدت في الأيام الأخيرة إلى خسارة بلغت 5.4 تريليون دولار في سوق “وول ستريت” وحدها، بحسب تقارير سابقة.

في المقابل، يسعى القادة الأوروبيون، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى التخفيف من حدة التوترات التجارية، محذرين من أن هذه السياسات لا تخدم مصالح أي طرف، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على الاقتصاد العالمي بأسره.

ومع استمرار هذا التصعيد التجاري، تبقى الأنظار موجهة إلى لندن، حيث يحبس الاقتصاديون أنفاسهم بانتظار ما إذا كانت بريطانيا ستتمكن من الصمود، أم أنها بالفعل تقترب من حافة الانهيار المالي.