“الأرصاد” يحذر من حسابات تنتحل هويته للاحتيال على المستفيدين

حذر المركز الوطني للأرصاد من انتشار حسابات وهمية تنتحل هوية المركز بهدف الاحتيال على المستفيدين وطلب بياناتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصية.

وأكد المركز أهمية الحذر وعدم التعامل مع هذه الحسابات، مشددًا على أن المصدر الوحيد الموثوق للحصول على المعلومات هو عبر المنصات الرسمية المعلنة فقط.

ودعا المركز الجميع إلى التأكد من الحسابات الرسمية عند طلب أي معلومات أو بيانات، موضحًا أن قنواته المعتمدة موجودة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم المستخدم (@ncmKsa)، بالإضافة إلى الموقع الرسمي للمركز: www.ncm.gov.sa.