انطلاق عروض المسرحية الكوميدية “الشنطة” في مسرح بكر الشدي بالرياض

انطلقت عروض المسرحية الكوميدية “الشنطة” على مسرح بكر الشدي بالعاصمة الرياض، وتستمر حتى 19 أبريل 2025، ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، في إطار جهودها الرامية إلى دعم القطاع المسرحي وتقديم محتوى ترفيهي متنوع يلبي مختلف الأذواق.

وتدور أحداث المسرحية التي يقوم بدور البطولة فيها الفنان ناصر القصبي، حول “الدكتور وليد” طبيب التجميل الناجح، الذي يعود من رحلة خارجية ليجد نفسه في موقف غامض بعد تبدل حقيبته بأخرى مجهولة, وتتوالى الأحداث بطريقة كوميدية تصاعدية.

ويُعد هذا العمل المسرحي من أبرز الإنتاجات الكوميدية، إذ يجمع بين الطابع الاجتماعي والدرامي في إطار ترفيهي يجذب جمهورًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية.

وتحرص الهيئة العامة للترفيه من خلال هذه الفعاليات على تعزيز الحراك الثقافي والفني في المملكة، ودعم الإنتاج المسرحي المحلي عبر تقديم عروض نوعية ترتقي بجودة المحتوى المسرحي وتوفر تجارب ترفيهية مميزة للجمهور في مختلف المناسبات.