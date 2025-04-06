تشيلسي يتعادل سلبيا مع برينتفورد في البريميرليغ

عاد تشيلسي لنزيف النقاط ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله بدون أهداف مع مضيفه برينتفورد، اليوم الأحد، في المرحلة الـ31 للمسابقة.

وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، خاصة من نجوم تشيلسي، الذين حاولوا اقتناص النقاط الثلاث في ظل المنافسة الضارية على المركز الرابع المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ورغم التعادل، بقي تشيلسي في المركز الرابع للمسابقة برصيد 53 نقطة، ولكن بصورة مؤقتة، في ظل ابتعاده بفارق نقطتين فقط أمام مانشستر سيتي، صاحب المركز الخامس، الذي يحل ضيفا على جاره اللدود مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

وكان تشيلسي يطمح لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي، والبناء على فوزه 1 / صفر على توتنهام هوتسبير في المرحلة الماضية، والذي جاء بعد خسارته أمام أرسنال.

في المقابل، ارتفع رصيد برينتفورد، الذي أخفق في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالبطولة، إلى 42 نقطة في المركز الثاني عشر.