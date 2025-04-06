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    إحباط تهريب 288 كجم قات في جازان

    محليات

    قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (11) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (288) كيلوجرامًا من نبات القات، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

    ‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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