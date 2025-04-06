أكثر من 50 دولة تريد بدء محادثات تجارية مع أمريكا بعد رسوم ترمب

قال مسؤولون كبار، إن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء محادثات تجارية منذ فرض ترمب رسوما جمركية جديدة شاملة، في حين دافعوا عن الرسوم التي محت ما يقرب من ستة تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي، وقللوا من تداعياتها الاقتصادية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، إن أكثر من 50 دولة بدأت مفاوضات مع الولايات المتحدة منذ إعلان الأربعاء الماضي، مما وضع ترامب في موقع قوة.

ولم يُسمِّ بيسنت ولا المسؤولون الآخرون الدول أو يُقدِّموا تفاصيل حول المحادثات. لكن التفاوض مع دول متعددة في آنٍ واحد قد يُشكِّل تحديًا لوجستيًا لإدارة ترامب، ويُطيل أمد حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وأشار بيسنت، إلى أهمية انخفاض سوق الأسهم وقال إنه “لا يوجد سبب” لتوقع حدوث ركود بسبب الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل أقوى من المتوقع.