رسالة فهد بن نافل لجماهير الهلال

وجه فهد بن نافل رئيس نادي الهلال رسالة إلى جماهير الزعيم بعد الخسارة من النصر بنتيجة 3-1 ضمن منافسات دوري روشن.

وكتب بن نافل عبر حسابه :” يمرالهلال في منعطف حسم تعرّض خلاله لمستويات ونتائج غير مرضية لنا كجماهير، ولاعبين وأجهزة فنية وإدارية.. وعاملين في النادي حضرنا لخدمة النادي، وحفظ إرثه، وازدهار حاضره، والإسهام في بناء مستقبله.. وسنبقى دومًا عاشقين.. يغضبنا ما يغضبكم، ويفرحنا ما يفرحكم”.

وتابع :” نقدكم وعتبكم وصلنا جميعًا.. ولا يرضينا سوى إسعادكم.. وأن نعمل جميعًا بكل ما أوتينا من قوة لتقديم ما يليق بالكيان”.

وواصل :” يندر أن يوجد فريق في عالم كرة القدم يستمر بوتيرة متفوقة على الدوام؛ فالمنعطفات الصعبة واردة، ومتوقع أن يصاحبها بعض الظروف.. والعبرة في الاعتراف بها؛ ثم معالجتها.. وهو ما وضعنا أيدينا معًا نحو تحقيقه عبر النهوض بعزيمة أبطال وعشاق شهد لهم العالم في الملاعب والمدرجات.. أنتم جزء منا.. لنتكاتف معًا من أجل مصلحتنا المشتركة”…