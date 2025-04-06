أمطار خفيفة ومتوسطة وجريان سيول وتساقط برد في عدة مناطق

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر يوم الاثنين، حيث تبدأ الأمطار الخفيفة الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا على الخفجي وقرية العليا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، كما نبه المركز من أمطار متوسطة على حفر الباطن، تبدأ الساعة 1 بعد منتصف الليل، وتستمر حتى الساعة 11 صباحًا، ويصاحب الأمطار المتوسطة رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وتشهد معظم محافظات المنطقة الشرقية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تصل إلى 40 درجة مئوية، بالتزامن مع ازدياد في نسبة الرطوبة، في ظل أجواء موسمية متقلبة تُميز بدايات فصل الربيع في المملكة.

وهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز عمق، الحرة الشمالية، العنبجة، مرخ التابعة لمحافظة أملج، بمنطقة تبوك، كما هطلت أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء مُلبدة بالغيوم، والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

وتستمر الأمطار الخفيفة على العاصمة المقدسة مكة المكرمة، مع تأثيرات مصاحبة، تتمثل في رياح نشطة، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة لصواعق رعدية، كما تستمر الأمطار في الباحة، مع تأثيرات مصاحبة أيضا تتمثل في رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتوقع مركز الأرصاد تعرض مُحافظة تبوك لأمطار متوسط، يُصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط للبرد وصواعق رعدية وتجمع للمياه، كما يتوقع أيضا في منطقة حائل، أمطار متوسطة، مع رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدة الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية.