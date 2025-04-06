احتفاءً بثقافات الجاليات.. الخُبر وجدة تحتضنان فعالية “جوازك للعالم”

تنطلق فعالية “جوازك للعالم” في مدينتي الخُبر وجدة، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، في إطار احتفاء خاص بالجاليات المقيمة في المملكة، وتحديدًا من السودان، الهند، الفلبين، وبنغلاديش.

تهدف الفعالية إلى تعزيز ارتباط المقيمين بجذورهم الثقافية، وتقديم تجربة تفاعلية للجمهور من خلال عروض فنية، وورش عمل، وتجارب طهي، وحِرف تقليدية تعكس تراث الدول المشاركة.

تُفتتح الفعالية أولًا في الخبر خلال شهر أبريل، حيث خُصصت أربعة أيام لكل جالية. وتبدأ مع الجالية السودانية من 9 إلى 12 أبريل، تليها الهندية من 16 إلى 19 أبريل، ثم الفلبينية من 23 إلى 26 أبريل، وتُختتم بجناح بنغلاديش من 30 أبريل حتى 3 مايو، قبل انتقالها إلى جدة.

تعتمد الفعالية تصميمًا بصريًا موحدًا وهوية فنية مستوحاة من الرموز المعمارية والطبيعية والنسيجية لكل ثقافة. كما خُصصت مساحات مستقلة لكل جناح، تُعرض فيها الأزياء التقليدية، والرقصات الشعبية، والمأكولات الوطنية، إلى جانب الأسواق المفتوحة والمجسمات التفاعلية والمسارح.

وتسعى “جوازك للعالم” إلى تعزيز مفاهيم التنوع الثقافي، وبناء جسور تواصل بين الجاليات والزوار، وتوفير تجربة تعليمية وترفيهية شاملة تلائم جميع أفراد العائلة، ضمن أهداف رؤية السعودية 2030 في دعم جودة الحياة وتنوع الفعاليات.

من المتوقع أن تستقطب الفعالية حضورًا جماهيريًا واسعًا بفضل طابعها الاحتفالي وتنوعها الثقافي الذي يعكس ثراء تقاليد الجاليات المقيمة.