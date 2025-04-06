بدأ تطور الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من 70 عامًا – أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، عندما بدأ العلماء مثل آلان تورينغ بإطلاق الأفكار الأساسية حول إمكانية محاكاة الذكاء البشري باستخدام الآلات. وورغم هذا العمر الطويل الذي يُقدر بحوالي 73 عامًا، لا يزال الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن القدرة على قيادة السيارات بشكل مستقل. فما الذي يعوق تقدمه في هذا المجال؟

تواجه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العديد من التحديات التقنية التي تعيق قدرتها على قيادة السيارات. من بين هذه التحديات، لا تعد الحساسات دقيقة بما يكفي لجميع الظروف، كما أن القدرة الحسابية المطلوبة تفوق ما يمكن أن توفره السيارات الحالية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعاني الأنظمة الذكية من بطء في المعالجة مقارنةً بالعقل البشري، مما يجعلها غير قادرة على اتخاذ قرارات أخلاقية أو التعامل مع مواقف طارئة بشكل فعال. لكن أكبر عائق ليس في التكنولوجيا أو الحساسات أو حتى في القضايا القانونية أو الأخلاقية، بل في حقيقة أننا لا نفهم تمامًا كيفية تفكير الذكاء الاصطناعي.

دراسة حديثة من شركة Anthropic كشفت أن روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي قد تتخيل أشياء غير موجودة، وأنها ليست بارعة في العمليات الحسابية البسيطة، بل وتميل إلى الكذب بشأن طريقة تفكيرها. هذه الظواهر، رغم كونها مشابهة للسلوك البشري، تؤكد أننا لا نعرف الكثير عن كيفية عمل العقول، سواء كانت بشرية أو صناعية.

عند تجربة عملية حسابية بسيطة مثل “57+92″، أجاب ChatGPT بشكل صحيح “149”، لكن عندما سُئل عن كيفية الوصول إلى الإجابة، قدم شرحًا تقليديًا بأن العملية تتم بإضافة الآحاد ثم العشرات، وهو أمر غير دقيق. في الحقيقة، يتم حساب الإجابة عن طريق تحويل الأرقام إلى النظام الثنائي (1 و 0)، ومن ثم جمع القيم للحصول على النتيجة.

في الماضي، كان تطوير السيارات يتطلب حساسين فقط للتحكم في الانبعاثات، وكانت أنظمة الأمان تعتمد على ردود فعل السائق. أما اليوم، فتمتلك السيارات العديد من الأنظمة المتقدمة، ولكن حتى السيارات التي تحمل الشعار “T” (التي تدل على القيادة الذاتية جزئيًا) تحتاج إلى تدخل بشري.

وفيما يتعلق بنماذج الذكاء الاصطناعي مثل Claude من شركة Anthropic، لوحظ أنها أحيانًا تختلق منطقًا يتناسب مع القصة التي تريد إيصالها، مما يعكس قدرة على التكيف مع السياقات، ولكن أيضًا يمثل خطرًا إذا تم تطبيقه في القيادة الذاتية.

في المقابل، فإن القيادة تتطلب اتخاذ آلاف القرارات السريعة التي تؤثر في حياة السائقين والمشاة على حد سواء. حتى لحظات من التشتت يمكن أن تكون مدمرة. وفي حالة الذكاء الاصطناعي، قد يؤدي بطء اتخاذ القرار أو تبرير ردود فعل غير صحيحة إلى نتائج كارثية.

ورغم أن التكنولوجيا التي تدعم الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى المزيد من التطوير للوصول إلى مستوى القيادة البشرية، فإن النموذج التعليمي نفسه يحتاج أيضًا إلى تحسين. فالذكاء الاصطناعي حاليًا لا يزال يعمل بمستوى إدراكي مشابه للطفل الصغير، ونحن لا نفهم بعد كيف يتمكن من أداء ذلك.

البشر لديهم ميزة كبيرة على الذكاء الاصطناعي؛ فنظامنا الحسي متعدد القدرات موروث عبر آلاف السنين من التطور، ونحن بارعون في معالجة المدخلات المختلفة بسرعة وبدون تفكير واعٍ دائم. في حين أن الذكاء الاصطناعي، رغم تطوره، لا يزال يواجه صعوبة في اتخاذ قرارات فورية بناءً على بيانات محدودة.

ومع ذلك، لا يزال هناك أمل.

قد يثبت الذكاء الاصطناعي في المستقبل أنه قادر على تحسين أدائه ليصبح أفضل في القيادة من البشر، خاصة إذا تمكن من محاكاة العمليات الحسية والتعلم بطرق غير متوقعة. ومع ذلك، من الضروري أن نتأكد من تطويره بطريقة آمنة وأمينة، بعيدًا عن المفاجآت غير المرغوب فيها، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحديد المسؤولية في الحوادث.