متأثرًا برسوم ترمب الجمركية.. بيتكوين ينخفض تحت 79 ألف دولار

انخفضت قيمة بيتكوين إلى ما دون 79,000 دولار، حيث يستعد المستثمرون لمزيد من التقلبات في الأسواق المالية بعد أن تكبدت الأسهم الأمريكية أسوأ تراجع لها منذ عام 2020 في أعقاب تطبيق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للرسوم الجمركية العالمية.

وبحسب بيانات Coin Metrics، فقد تراجعت قيمة بيتكوين بنسبة 4% إلى 78,835.07 دولار، بعد أن تداولت معظم هذا العام فوق 80,000 دولار، باستثناء بعض الانخفاضات المؤقتة نتيجة للتقلبات الأخيرة. ويُظهر هذا الانخفاض تراجعًا بنسبة حوالي 34% مقارنة مع أعلى مستوى تاريخي لها في يناير.

عادةً ما يتم تداول بيتكوين مثل الأسهم التقنية الكبرى، وغالبًا ما ينظر إليها المتداولون كمؤشر رئيسي على مشاعر السوق. ومع ذلك، فقد شهدت البيتكوين الأسبوع الماضي تحركًا معارضًا لانهيار السوق الأوسع، حيث استقرت بين 82,000 و83,000 دولار قبل أن ترتفع في نهاية الأسبوع بينما تراجعت الأسهم وحتى الذهب.

في المقابل، تعرضت العملات الرقمية الأخرى لخسائر أكبر خلال الليل. حيث انخفضت قيمة إيثريوم والرمز المرتبط بسولانا بنسبة 10% تقريبًا لكل منهما.

انخفاض بيتكوين أدى إلى موجة من عمليات تصفية المراكز الطويلة، حيث اضطُر المتداولون الذين راهنوا على ارتفاع سعرها إلى بيع أصولهم لتغطية خسائرهم.

ووفقًا لبيانات CoinGlass، فقد شهدت بيتكوين تصفية مراكز طويلة بقيمة تزيد عن 181 مليون دولار في آخر 24 ساعة، بينما بلغت تصفيات إيثريوم 188 مليون دولار في نفس الفترة.