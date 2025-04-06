فرنسا تعتقل 3 شبان للاشتباه في إعدادهم لهجوم انتحاري

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما شمال البلاد، للاشتباه في إعدادهم لهجوم انتحاري بأحزمة ناسفة.

وأوضحت صحيفة “لوفيغارو” أن “أجهزة مكافحة الإرهاب، اعتقلت ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين 19 و24 عاما، للاشتباه في إعدادهم لهجوم انتحاري باسم “داعش”، وتم توجيه الاتهام لشابين وسجنهما، والثالث تحت المراقبة القضائية”.

وأضافت نقلا عن مكتب المدعي العام أن “أحد المعتقلين وصف بأنه متطرف للغاية، وتم اعتراضهم أثناء تصنيع سترة ناسفة، وتوجيه الاتهام إليهم هذا الأحد”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المشتبه بهم، القادمون من مدينة ليل ودونكيرك شمال البلاد، كانوا يخططون لتفجير أنفسهم في مكان عام بهدف التسبب في سقوط أكبر عدد ممكن من الضحايا، وتم رفع حالة التأهب من قبل أحد الأقارب، خوفا من هجوم وشيك، ليتمكن المحققون بسرعة من التعرف على الشاب البالغ من العمر 19 عاما، ولد ويعيش في دونكيرك، وهو معروف بالفعل لدى أجهزة الأمن”.

وذكرت مصادر مقربة من النيابة العامة أنه “أثناء تفتيش منزل الشاب، تم العثور على سترة محلية الصنع تحتوي على متفجرات نارية متصلة بجهاز إطلاق كنموذج أولي كان مخصصا لاختبار تصنيع حزام متفجر حقيقي”.