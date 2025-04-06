توقعات بانخفاض أرباح سامسونج بنسبة 21% في الربع الأول

من المتوقع أن تنخفض أرباح سامسونج في الربع الأول بنسبة 21٪ بسبب ضعف مبيعات شرائح الذكاء الاصطناعي وخسائر المصنع، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

تتوقع شركة سامسونج انخفاضًا بنسبة 21% في أرباح الربع الأول يوم الثلاثاء، متأثرة بالتباطؤ في مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي واستمرار الخسائر في أعمال تصنيع الرقائق التعاقدية.

ومن المقرر أن تعلن أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة في العالم، والتي تشهد تعديلات إدارية عقب الوفاة المفاجئة للرئيس التنفيذي المشارك هان جونج هي في أواخر مارس، عن أرباح الربع الأول الأولية يوم الثلاثاء.

وتعاني شركة سامسونج من انخفاض أرباح الرقائق منذ منتصف العام الماضي حيث تراجعت عن منافستها الرئيسية SK Hynix في توريد شرائح الذاكرة عالية الأداء إلى شركة Nvidia الرائدة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي.