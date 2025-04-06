النفط الأمريكي يهبط لأقل من 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2021

انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل يوم الاثنين، لأول مرة منذ أبريل 2021، بانخفاض يومي بنسبة 4%.

يأتي ذلك وسط استمرار تأثير سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية على الأسواق المالية العالمية، حيث واصلت مؤشرات الأسهم الأمريكية، وعقود النفط الخام الآجلة، والعملات المشفرة، والمعادن الثمينة، وغيرها، انخفاضها.

بعد انخفاض سوق الأسهم الأمريكية بنحو 10% الأسبوع الماضي، توسعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية بسرعة بعد الافتتاح صباح الاثنين، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بأكثر من 5%.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 4%، على الرغم من انخفاض العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة 10% الأسبوع الماضي، إلا أنها استمرت في الانخفاض يوم الاثنين.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1% خلال اليوم، مسجلًا 3008.30 دولارًا للأوقية، كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 3% في بداية تداولات يوم الاثنين، مسجلاً 28.5 دولارًا للأونصة، وقد انخفض هذا النوع بنسبة 13% إجمالاً الأسبوع الماضي.

وانخفض سعر النحاس في بورصة كومكس بأكثر من 8%، انخفضت عملتا بيتكوين وإيثريوم بنسبة 5% و10% على التوالي، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى انخفاضات حادة.