من بينها تعليق الاستثمارات.. ما هي خيارات الاتحاد الأوروبي للرد على رسوم ترمب؟

تسعى دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لرويترز، إلى تقديم جبهة موحدة في الأيام المقبلة ضد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ومن المرجح أن توافق على مجموعة أولى من التدابير المضادة المستهدفة على واردات أمريكية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار من خيط تنظيف الأسنان إلى الماس.

الانضمام للصين وكندا

ومن شأن هذه الخطوة أن تعني انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الصين وكندا في فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة في تصعيد مبكر لما يخشى البعض أن يتحول إلى حرب تجارية عالمية، مما يجعل السلع أكثر تكلفة بالنسبة لمليارات المستهلكين ويدفع الاقتصادات في جميع أنحاء العالم إلى الركود.

70% من صادرات الاتحاد الأوروبي

ويواجه الاتحاد المكون من 27 دولة رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات ورسوما “متبادلة” بنسبة 20% اعتبارا من الأربعاء على جميع السلع الأخرى تقريبا، حيث تغطي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب نحو 70% من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة – والتي بلغت قيمتها الإجمالية 532 مليار يورو (585 مليار دولار) العام الماضي – مع احتمال فرض رسوم جمركية على النحاس والأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب.

قائمة منتجات أمريكية

ستقترح المفوضية الأوروبية، التي تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، على الأعضاء في وقت متأخر من يوم الاثنين قائمة من المنتجات الأمريكية التي سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على الصلب والألومنيوم بدلا من الرسوم المتبادلة الأوسع نطاقا.

رد فعل ترمب

ومن المقرر أن تشمل الصادرات الأمريكية، اللحوم والحبوب والنبيذ والخشب والملابس والعلكة وخيط تنظيف الأسنان والمكانس الكهربائية وورق التواليت، كما أن أحد المنتجات التي حظيت باهتمام أكبر وأثارت خلافات داخل الاتحاد الأوروبي هو البوربون، وقد فرضت المفوضية رسومًا جمركية بنسبة 50%، مما دفع ترامب إلى التهديد بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 200% على المشروبات الكحولية الأوروبية إذا مضت الكتلة قدمًا في تطبيق الرسوم.

قلق فرنسي إيطالي

وأعربت فرنسا وإيطاليا، وهما مصدران رئيسيان للنبيذ، عن قلقهما، حيث يحرص الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على التجارة الحرة، على ضمان حصوله على دعم واسع لأي رد، وذلك لمواصلة الضغط على دونالد ترمب للدخول في مفاوضات في نهاية المطاف.

اجتماع لوكسمبورج

وتستضيف لوكسمبورج في وقت سابق من يوم الاثنين أول اجتماع سياسي على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الشاملة، حيث سيتبادل الوزراء المسؤولون عن التجارة من الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي وجهات النظر حول التأثير وأفضل السبل للاستجابة.

رسالة موحدة للتفاوض أو الرد

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي لـ”رويترز”، إن الهدف الرئيسي من الاجتماع هو الخروج برسالة موحدة حول الرغبة في التفاوض مع واشنطن بشأن إزالة التعريفات الجمركية، ولكن الاستعداد للرد بإجراءات مضادة إذا فشل ذلك.

تباين الآراء

وتتباين الآراء بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد، فقد قالت فرنسا إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي العمل على حزمة تتجاوز التعريفات الجمركية بكثير، واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الشركات الأوروبية تعليق استثماراتها في الولايات المتحدة حتى “تتضح الأمور”.

رد مدروس أو عدم الرد

وطالبت أيرلندا، التي يذهب ما يقرب من ثلث صادراتها إلى الولايات المتحدة، برد “مدروس”، في حين تساءلت إيطاليا، ثالث أكبر مصدر من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، عما إذا كان ينبغي للاتحاد الأوروبي الرد على الإطلاق.

تساهل وصرامة

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: “إنها مسألة توازن صعبة، لا يمكن أن تكون الإجراءات متساهلة للغاية لإقناع الولايات المتحدة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، ولكنها ليست صارمة للغاية بحيث تؤدي إلى التصعيد”.