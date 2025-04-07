الذهب يهبط لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، مواصلة تراجعها وسط تراجع أوسع في الأسواق، حيث باع المستثمرون الذهب لتغطية خسائرهم في صفقات أخرى بسبب مخاوف من حدوث ركود عالمي نتيجة تصاعد حرب التجارة.

تم تداول الذهب الفوري منخفضًا بنسبة 0.1% عند 3034.02 دولار للأونصة، اعتبارًا من الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، هبط الذهب بأكثر من 1% إلى أدنى مستوى له منذ 13 مارس.

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انخفض الذهب بأكثر من 3% يوم الجمعة، بعد أن أثارت التدابير الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أكبر من المتوقع، ردود فعل في الأسواق العالمية.

وردت الصين بسلسلة من التدابير المضادة بما في ذلك فرض رسوم إضافية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية وفرض قيود على صادرات بعض المعادن الأرضية النادرة.

قال محلل السوق في IG، ياب جون رونغ: “هناك الكثير من الارتباك وعدم اليقين في الأسواق بشأن ما إذا كان هناك مجال للتخفيض في التصعيد في المستقبل، نظرًا لأن التوترات الآن في أقصى درجاتها، ولا يزال الكثيرون يواجهون صعوبة في رؤية أي حل سريع في الوقت الراهن.”

جعل انخفاض أسعار الذهب، الذي يُعتبر عادةً من الأصول الآمنة في الأوقات غير المستقرة، التجار يتكهنون بأن المستثمرين قد يكونون يبيعون الذهب لتحقيق أرباح وربما لتغطية الخسائر أو مطالب الهامش على أصول أخرى.

تسببت مخاوف الركود العالمي في محو ما يقرب من 6 تريليونات دولار من قيمة الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي وتسبب ذلك في تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة تقارب 9% يوم الاثنين.

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وفي الوقت نفسه، أضافت الصين الذهب إلى احتياطياتها في مارس للشهر الخامس على التوالي.

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade: “البنوك المركزية لا تزال مهتمة بإضافة الذهب إلى احتياطياتها، مما يدعم المعادن الثمينة”، وأضاف أن الذهب سيظل أحد الأصول المفضلة لدى البنوك المركزية. “قد تساعد هذه التدفقات الشرائية في الحفاظ على المسار الصعودي للذهب.”

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2% إلى 30.13 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوى له في ما يقارب السبعة أشهر، وصعد سعر البلاتين الفوري بنسبة 1% إلى 926.09 دولار، بينما أضاف البلاديوم نحو 1% ليصل إلى 919.50 دولار.