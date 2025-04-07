بعد الإجازات.. أهمية تجهيز بيئة العمل لزيادة الإنتاج والأرباح

هشام جمال القاضي – أخصائي التدريب والتطوير

يعد تجهيز بيئة عمل مريحة ومكان العمل ضمن العوامل العملية الإيجابية التي لها تأثير مباشر على زيادة تركيز العاملين وقدرتهم على الإنجاز.

وتؤكد العديد من الدراسات أن توفير مساحة هادئة في بيئة العمل، مزودة بإضاءة جيدة، وتهوية مناسبة ومكان للعمل غير مزدحم وخال من عوامل الإلهاء، يساعد بشكل كبير في الحفاظ على النشاط الذهني والتركيز العقلي، مما يعزز عوامل رفع الإنتاج وارتفاع الأرباح والمردود العملي.

ومن العوامل التي تساعد في زيادة إنتاجية العمل، لا سيما بعد فترة الإجازات وانتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ضرورة تذكر الجوانب الإيجابية مثل: (رؤية زملاء العمل وتبادل الأحاديث وتعلم أشياء جديدة واكتساب خبرات مختلفة)، خاصةً أن التفكير بهذه الطريقة يعيد للعاملين الحماس بالعودة إلى العمل.

يجب أيضًا كتابة قائمة بالمهام المطلوبة وترتيبها حسب الأولوية لمساعدة العاملين على التنظيم وتقليل عوامل التوتر والضغوط، والبدء بالعودة لأنظمة الإنتاج وروتين العمل المعتاد رويدًا رويدًا خاصة بعد فترة إجازة طويلة.

ومن الضروري الحرص على إبعاد عوامل التشتيت من بيئة العمل والتي قد تخرج العاملين من مناخ التركيز خاصة في الفترة التي تلي الإجازات والعطلات كالأعياد.

ومن المهم أن يحرص العاملين على تناول وجبة خفيفة ومغذية تساعدهم في الحفاظ على طاقتهم دون الشعور بالخمول، ومن الأطعمة المفيدة: المكسرات، الزبادي، البيض، الخضراوات، والفواكه الطازجة.