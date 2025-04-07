أسواق الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها متأثرة برسوم ترمب

شهدت البورصات الأوروبية تراجعات حادة عند افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بالهبوط الكبير في الأسواق الآسيوية، وسط تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمضي في نهجه التصعيدي عبر فرض رسوم جمركية جديدة على شركاء بلاده التجاريين.

انخفض مؤشر “داكس” الألماني بنحو 10% ليبلغ 18,489 نقطة مع بداية الجلسة، بينما تراجع المؤشر الفرنسي بنسبة 7%، وسجّل مؤشر “فوتسي” البريطاني انخفاضًا بنسبة 6%.

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العقود الآجلة التي تعكس اتجاهات الأسواق قبيل الافتتاح شهدت بدورها انخفاضات ملحوظة، حيث تراجعت بنسبة 4.4% في فرانكفورت، و2.58% في باريس، و2.43% في لندن، و5.3% في ميلانو، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وحذّر جون بلاسارد، خبير الاستثمار في مجموعة “ميرابو” السويسرية، من أن الأسواق الأوروبية ستواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وباقي دول العالم، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تعزز من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأضاف: “علينا أن نتذكر أن الأسبوع الماضي شهد أسوأ أداء أسبوعي للأسواق الأمريكية منذ مارس 2020”.

وتأتي هذه الانخفاضات في ظل موجة قلق واسعة تجتاح الأسواق العالمية، بعد إصرار واشنطن على تنفيذ سياسة جمركية صارمة تهدد بتقويض النظام التجاري العالمي، مما ينذر بيوم مظلم جديد في البورصات الدولية.

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بالتوازي، تحاول عدة دول التفاوض مع الإدارة الأمريكية للحصول على استثناءات من هذه الإجراءات الجمركية.

وقال وزير المالية الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة “NBC” إن “أكثر من 50 دولة تواصلت مع الحكومة الأمريكية بطلبات لخفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، إضافة إلى وقف التلاعب بأسعار العملات”.

وكان ترمب قد أعلن فرض رسوم عامة بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، متهمًا الشركاء التجاريين باستغلال الاقتصاد الأمريكي و”نهب” موارده.

ومن المتوقع أن تتفاقم آثار هذه الإجراءات ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل، مع دخول رسوم إضافية حيّز التنفيذ تشمل قائمة طويلة من الدول المصدّرة إلى الولايات المتحدة، على رأسها الصين التي ستُفرض عليها رسوم بنسبة 34%، والاتحاد الأوروبي بنسبة 20%.