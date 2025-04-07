هبوط جماعي لأسواق الأسهم الخليجية بفعل التوترات العالمية

افتتحت أسواق المال الخليجية تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض جماعي، مواصلة بذلك موجة الخسائر القاسية التي لحقت بالأسواق العربية أمس، متأثرة بالتقلبات الحادة في الأسواق العالمية بعد تصعيد الولايات المتحدة لإجراءاتها الحمائية عبر فرض رسوم جمركية جديدة.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية السعودي “تاسي” تراجعًا لافتًا عند بداية الجلسة، منخفضًا بمقدار 403.82 نقطة، أي بنسبة 3.64%، ليصل إلى 10673.37 نقطة، ويأتي هذا الانخفاض وسط قلق متزايد بشأن التأثيرات الاقتصادية لتصعيد التوترات التجارية العالمية.

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في الإمارات، هوى مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5.6% في بداية التعاملات، بينما خسر مؤشر سوق أبوظبي 4.18% ليصل إلى 8801.8 نقطة، أما في قطر، فقد تراجع المؤشر العام بنسبة 2.19% إلى 9587 نقطة.

وفي الكويت، انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.93% ليسجل 8030.57 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 1.49% إلى 6556 نقطة.

كما شهدت بورصة البحرين انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليغلق عند 1917.14 نقطة، فيما خسر المؤشر العام لسوق مسقط 0.06% ليصل إلى 2544.3 نقطة.

يأتي هذا الأداء المتراجع امتدادًا لهبوط واسع في الأسواق العالمية، حيث قادت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة إلى اضطراب واسع النطاق في الأسواق المالية، وسط مخاوف من تفاقم الحرب التجارية بين واشنطن وعدة شركاء دوليين.

هذه التطورات دفعت المستثمرين إلى البيع المكثف في مختلف الأسواق، ما ساهم في تعميق الخسائر ورفع مستويات القلق حول مستقبل الاقتصاد العالمي.