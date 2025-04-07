أسوأ جلسة منذ 16 عاما.. بورصة هونغ كونغ تهوي بنسبة 12%

شهدت أسواق الأسهم في هونغ كونغ تراجعًا حادًا يوم الاثنين بعد ظهرًا، حيث انخفضت بنحو 12%، مسجلةً أسوأ هبوط لها منذ أكثر من 16 عامًا.

جاء هذا الانخفاض الكبير نتيجة تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وسط الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها بكين ردًا على التحركات الأمريكية.

وقد تراجع مؤشر “هانغ سنغ” بنسبة 12.4% ليصل إلى 20021.32 نقطة، في الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش.

كما شهد المؤشر المركب في بورصة شنغهاي انخفاضًا بنسبة 7.7% ليبلغ 3083.80 نقطة، مما يعكس تأثر الأسواق بشكل واضح بتداعيات التصعيد التجاري بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين.