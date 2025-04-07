تراجع حاد.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تترنح

تواصل الأسواق الأمريكية تراجعها الحاد، حيث فقدت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 أكثر من 20% من قيمتها مقارنة بأعلى مستوياتها التاريخية، ما يضع المؤشر على أعتاب الدخول الرسمي في سوق هابطة، في ظل تنامي القلق بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.

وبحسب بيانات التداول اليوم الإثنين، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنحو 166 نقطة (ما يعادل 3.25%)، وهو ما دفع نسبة الخسائر التراكمية إلى ما يتجاوز 20% منذ ذروة ديسمبر الماضي.

كما سجلت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي تراجعاً كبيراً بلغ 1162 نقطة (بنسبة 3.02%)، فيما هبطت عقود ناسداك 100 بمقدار 639.75 نقطة، أي ما يعادل 3.65%، في موجة هبوط جماعية تعكس تنامي المخاوف بين المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويأتي هذا الانخفاض الحاد بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أدلى بها أمس الأحد، قال فيها إن “المستثمرين سيضطرون لتجرع الدواء”، في إشارة إلى ضرورة تقبل تبعات ما وصفه بالتصحيح السوقي الضروري.

كما نفى أن يكون مسؤولًا عن انهيار الأسواق، مؤكداً أنه لن يوقّع أي اتفاق تجاري مع الصين ما لم يتم التوصل إلى حل جذري لمسألة العجز التجاري بين البلدين.

وتعيش الأسواق العالمية حالة من الاضطراب العميق، وسط تصاعد السياسات الحمائية وتوترات التجارة الدولية، في وقت تزداد فيه المخاوف من ركود اقتصادي طويل الأمد قد يضرب الولايات المتحدة ويمتد أثره إلى بقية دول العالم.