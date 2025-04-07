مرحلة الحسم بدوري أبطال آسيا 2 تبدأ غدا بمواجهة قوية بين التعاون والشارقة الإماراتي

تبدأ المرحلة الحاسمة ببطولة دوري أبطال آسيا الثاني لكرة القدم من أجل الظفر بلقب النسخة الأولى من المسمى الجديد لها، حيث تقام مباراتا الذهاب للدور قبل النهائي غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

ويلتقي في مباراة الغد التعاون مع ضيفه الشارقة الإماراتي فيما يستضيف ليون سيتي سايلرز السنغافوري فريق سيدني الأسترالي بعد غد الأربعاء.

ويتطلع فريق التعاون لتحقيق نتيجة إيجابية عندما يستضيف فريق الشارقة الإماراتي، غدا الثلاثاء في بريدة، فيما تقام مواجهة الإياب في الشارقة يوم 15 من الشهر الحالي.

واستحق فريق التعاون التأهل للدور قبل النهائي في هذه البطولة بعدما قدم العديد من العروض القوية وتكللت بالتأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة، حيث تبدو الطموحات كبيرة في مباراة الذهاب للتأهل للنهائي وحصد اللقب.

وتصدر التعاون ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 بعدما حقق خمسة انتصارات وتلقى خسارة وحيدة فقط.

وفاز التعاون في دور المجموعات على الخالدية البحريني 3 / 2 و2 / 1 وعلى ألتين أسير التركماني 2 / 1 و4 / صفر وعلى القوة الجوية العراقي 1 / صفر، وخسر أمام الأخير 1 / 2.

وخاض التعاون معتركا مثيرا أمام الوكرة القطري الذي تعادل معه في دور الـ16 مرتين ذهابا وإيابا بالنتيجة ذاتها 2 / 2، وجاء الحسم بركلات الترجيح التي ابتسمت للتعاون 4 / 3 لينتقل بعدها إلى مواجهة تركتور سازي الإيراني في دور الثمانية.

وكان الفريق الإيراني ندا صعبا للتعاون، حيث انتهت نتيجة مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي، لكن لقاء الإياب شهد تقلبات عديدة بعد انتهاء الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل 2/2 ليكون الحسم مرة أخرى لصالح التعاون بركلات الترجيح 4 / 2.

وسجل التعاون حتى الآن في البطولة 19 هدفا في 10 مباريات بمعدل 9ر1 هدف في المباراة الواحدة، في حين استقبلت شباكه حتى الآن 12 هدفا وهي أرقام يتطلع الفريق السعودي إلى مواصلة البناء عليها وتعزيزها خلال مشواره الحالي.

ويملك التعاون في صفوفه العديد من الأسماء البارزة من بينها المهاجم الجامبي موسى بارو الذي برز كثيرا باعتباره الهداف الأول للفريق برصيد 5 أهداف، وتعول عليه الجماهير كثيرا في قيادة الفريق نحو التأهل إلى المباراة النهائية