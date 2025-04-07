مبابي يكشف لأول مرة سر انتقاله لريال مدريد

أقر النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بأن من بين الأسباب التي دفعته للانتقال للفريق “الملكي”، هو اللعب بجوار البرازيلي فينيسيوس جونيور، مشيراً إلى أنه لا يتخيل “النادي الأبيض” دونه.

وأكد النجم الفرنسي في حوار مع قناة (لا سيكستا) الإسبانية “علاقتنا جيدة جداً، ومن الطبيعي أن يكون يتحدث الناس عنا، عن لاعبين مشهورين يصنعان الفارق، ولكني جئت بهدف اللعب بجوار فينيسيوس، لا أتخيل ريال مدريد دونه”.

وأضاف “نقدم مستوى طيبا، من الممكن أن يكون أفضل، الجميع ينتظر من كلينا المزيد، وهذا أمر طبيعي، نشعر بالراحة سوياً، ونحن مقبلون على الفترة الأهم في الموسم، سنحاول مساعدة ريال مدريد على الفوز قدر استطاعتنا”.

كما تحدث صاحب الـ26 عاماً عن تأخره في ارتداء القميص “الملكي”، في الوقت الذي شكر فيه رئيس الناديب، فلورنتينو بيريز، على اهتمامه بالتعاقد معه، وعلى اللحظة التي قرر فيها تأجيل القرار الذي اعترف بأنه كان حلماً يراوده منذ الصغر.

وقال في هذا الصدد “الأمر لم يكن سهلاً، ولكن تجمعني علاقة طيبة للغاية بالرئيس، لقد كان إلى جانبي منذ اليوم الأول، كما أظهر حبه ودعمه لي عندما قررت الاستمرار مع باريس، وكذلك عائلتي، هذا أمر واضح ويصنع الفارق، كانت رسالة طيبة بالنسبة لي، ولهذا احترمه كثيراً، وأقول له دائماً إنني سأبذل قصارى جهدي، من أجل إسعاد الجماهير المدريدية”.

وتحدث مبابي، دون الخوض في تفاصيل، عن الضغوط التي تلقاها من أجل البقاء في الـ”بي إس جي”.

وأوضح “في النهاية، هي أمور لم أكن أتوقعها في حياتي، لأنني كنت آمل أن أكون لاعباً كبيراً، هناك مواقف عديدة في الحياة، وفي بعض الأحيان تتعامل معها بشكل جيد، وفي أحيان أخرى لا”.