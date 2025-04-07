مبيعات البورصة العقارية تتخطى 883.8 مليون ريال اليوم

سجلت البورصة العقارية اليوم الاثنين صفقات بقيمة تخطت 883.8 مليون ريال، مع تداول مساحة تجاوزت 3.4 مليون متر مربع، عبر تنفيذ 684 صفقة.

وبلغ أعلى سعر للمتر المربع أكثر من 25.3 ألف ريال، بينما وصل متوسط السعر إلى 258 ريالاً، بحسب موقع البورصة العقارية.

التداولات العقارية

تصدّر حي الرمال في الرياض، قائمة الأحياء الأكثر تداولاً على مستوى السعودية عبر البورصة العقارية اليوم الاثنين، بصفقات تجاوزت قيمتها 51.3 مليون ريال، وفي المركز الثاني جاء حي نمار بالرياض بصفقات تجاوزت 21.3 مليون ريال.

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وفي المركز الثالث بالقائمة حي المرجان في تاروت بصفقات وصلت قيمتها إلى أكثر من 16.9 مليون ريال، يليه النرجس بالرياض بأكثر من 12.5 مليون ريال، وفي المركز الخامس بالقائمة حي مريخ في جدة بصفقات تخطت 6.3 مليون ريال.