“تاسي” يرتفع 1.05% ويقترب من 11.2 ألف نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع، ليعوض خسائره الصباحية ويصعد بمقدار 116.83 نقطة، بما يعادل 1.05%، مغلقًا عند مستوى 11194.02 نقطة، حيث سجّل في بداية الجلسة أدنى مستوى له منذ 14 نوفمبر 2023، عند 10673.37 نقطة.

وشهدت جلسة اليوم الاثنين تداولات بقيمة تخطت 10.5 مليار ريال، لكمية أسهم متداولت وصلت إلى أكثر من 587.9 مليون سهم، عبر تنفيذ صفقات تجاوزت حاجز الـ 928.3 ألف صفقة.

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وتأثرت سوق الأسهم السعودية بموجة الانخفاضات التي شهدتها الأسواق العالمية منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية على دول العالم، ورد العديد من الدول بفرض رسوم انتقامية.

أداء الأسهم

من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسي، سجلت أسهم 150 شركة ارتفاعًا في قيمتها مقابل تراجع قيمة أسهم 91 شركة.

وتصدر الوطنية للتعليم ومتكاملة وأكوا باور والمملكة والدريس، الشركات الأكثر ارتفاعًا في نهاية جلسة الاثنين، بنسب تراوحت بين 8.84% إلى 5.26%.

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في المقابل، جاءت باتك والعقارية ومسك ونماء للكيماويات والبحر الأحمر، على رأس قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا، مسجلة خسائر تراوحت بين 9.8% و5.49%.

السوق الموازية

حقق مؤشر السوق الموازية “نمو” ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 2.06 نقطة بما يعادل نسبة 0.01%، بسيولة وصلت إلى أكثر من 46.3 مليون ريال، واستقر عند مستوى 28650.28 نقطة.