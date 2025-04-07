تعيينه آثار الجدل.. من هو ليو ألوفسكي الذي عينه ترمب للإشراف على الخدمة الخارجية؟

عينت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مُحاميا متخصصا في الأمن القومي، دخل الخدمة الخارجية قبل أربع سنوات فقط، كأعلى مسؤول يشرف على القوى العاملة العالمية بوزارة الخارجية، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر ورسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها رويترز.

ويأتي تعيين ليو أولوفسكي، لإدارة مكتب إدارة المواهب العالمية في الوزارة في الوقت الذي يقلص فيه الرئيس دونالد ترمب القوى العاملة الفيدرالية ويتطلع إلى تجديد السلك الدبلوماسي الأمريكي لضمان تنفيذ سياساته “أمريكا أولاً”.

من هو ليو أولوفسكي؟

شغل ليو أولوفسكي منصب مستشار أول في وزارة الأمن الداخلي في عهد إدارة الرئيس دونالد ترمب الأولى، وعُيّن مسؤولاً أول في مكتب إدارة المواهب العالمية التابع للوزارة، وفقًا لمسؤولين.

سيشغل أولوفسكي، الذي انضم إلى الخدمة الخارجية في عام 2021، مؤقتًا منصبًا يشغله تقليديًا ضباط الخدمة الخارجية المخضرمون، بما في ذلك السفراء، الذين يتمتعون عادةً بعقود من الخبرة.

وليو هو محامٍ متخصص في الأمن القومي، شغل منصب كبير المستشارين في وزارة الأمن الداخلي خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، حيث شملت مجالات خبرته أمن الحدود، والسياسة الصينية، وإنفاذ القوانين التجارية، والقانون الإنساني.

نُشرت مقالات لليو أولوفسكي في صحيفة وول ستريت جورنال، وصحيفة واشنطن بوست، وفوكس نيوز، وغيرها من وسائل الإعلام، وحصل ليو على درجة الدكتوراه في القانون، ودرجة الماجستير في القانون التجاري الدولي من كلية الحقوق بجامعة جورج تاون، ودرس قانون الاتحاد الأوروبي في كلية لندن الجامعية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

عمل ليو في بكين، وأبو ظبي، وفي لاهاي، هولندا، كاتبًا في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة التابعة للأمم المتحدة، يتحدث ليو اللغات الصينية والعربية والبولندية.

صدمة بين العاملين

وأثار تعيين أولوفسكي موجة من الصدمة بين العاملين في الخارجية، وسط اعتراضات من جانب رابطة الخدمة الخارجية الأميركية، التي تمثل ضباط الخدمة الخارجية، حيث قالت إن تعيين أولوفسكي “مثير للقلق العميق”، وقارنت هذه الخطوة بوضع ضابط مبتدئ مسؤولاً عن نظام شؤون الموظفين في البنتاغون.

وقالت الجمعية في بيان لها: “إن وضع ضابط مبتدئ غير ثابت لم يخدم سوى جولة خارجية كاملة واحدة في هذا الدور الحاسم، حتى في منصب قائم بالوكالة، لا يتجاهل هذا التقليد فحسب، بل يرسل أيضًا رسالة واضحة حول القيمة التي توليها هذه الإدارة للخبرة والتقدم المهني”، ولم يتضح على الفور متى تخطط الإدارة لترشيح مدير عام للخدمة الخارجية، وهو المنصب الذي أقره مجلس الشيوخ.

وفي رسالة بريد إلكتروني داخلية إلى بعض موظفي الخارجية، وصفت كاثرين رودريجيز، سلف أولوفسكي التي قادت مكتب إدارة المواهب العالمية منذ بداية إدارة ترامب، بأنها “لحظة انتقالية عميقة” وحثت الموظفين على الترحيب بأولوفسكي، الذي سيتولى دوره الجديد بدءًا من الأسبوع المقبل، فيما هدد دبلوماسي واحد على الأقل بالاستقالة بسبب هذا التعيين.

وقال كينت لوجسدون، الدبلوماسي المحترف والسفير السابق لدى مولدوفا والذي شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية الرئيسي في المكتب الذي سيقوده أولوفسكي، إنه سيستقيل احتجاجا في اجتماع عقد يوم الخميس في وزارة الخارجية، حسبما قال مسؤولان أمريكيان مطلعان على المحادثة.