6 مباريات تفصل برشلونة عن حصد الدوري الإسباني

ذكر موقع “تريبونا” في نسخته بالفرنسية اليوم الإثنين، أن فريق برشلونة بحاجة إلى ست انتصارات من أجل التتويج بلقب الدوري الإسباني الـ28.

ويجب على “البلوجرانا” الفوز بأربع مباريات على ملعبه ضد: سيلتا فيجو، مايوركا، ريال مدريد وفياريال وتحقيق الانتصار على الأقل في مباراتين من أصل أربع خارج ملعبهم ضد ليجانيس، بلد الوليد، إسبانيول وأتلتيك بلباو من أجل التتويج بلقب بطل الدوري الإسباني للموسم 2024/ 25.

وكان وضع برشلونة سيكون أفضل لو حقق الفوز على ريال بيتيس مساء السبت الماضي بيد أن اللقاء انتهى بالتعادل (1-1).

ويحتل برشلونة صدارة الترتيب برصيد 67 نقطة من 30 مباراة، يليه ريال مدريد برصيد 63 نقطة ثم أتلتيكو مدريد بـ60 نقطة.